Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иноагентов

На прошлой неделе Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь, правозащитную организацию «Апология», Владимира Милова, социолога Бориса Кагарлицкого, Михаила Климарева, Леонида Гозмана, Наталью Баранову и Дениса Константинова. В реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна.