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Общество

Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иноагентов

Ведомости

Министерство юстиций России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова.

Согласно данным Минюста, Ходорковского спонсирует источник на Украине, а Каспарова — некоммерческая американская организация Human Rights Foundation.

На прошлой неделе Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь, правозащитную организацию «Апология», Владимира Милова, социолога Бориса Кагарлицкого, Михаила Климарева, Леонида Гозмана, Наталью Баранову и Дениса Константинова. В реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна.

6 мая Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четверых участников движения «Голос» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда) Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

29 апреля министерство впервые исключило кого-либо из реестра: в этот день лишились статуса СМИ-иноагента также участники «Голоса» Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных