Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиций России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова.
Согласно данным Минюста, Ходорковского спонсирует источник на Украине, а Каспарова — некоммерческая американская организация Human Rights Foundation.
На прошлой неделе Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь, правозащитную организацию «Апология», Владимира Милова, социолога Бориса Кагарлицкого, Михаила Климарева, Леонида Гозмана, Наталью Баранову и Дениса Константинова. В реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна.
6 мая Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четверых участников движения «Голос» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда) Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.
29 апреля министерство впервые исключило кого-либо из реестра: в этот день лишились статуса СМИ-иноагента также участники «Голоса» Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.