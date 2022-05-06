Минюст признал иноагентами Соболь и Моргенштерна
Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь. В реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна.
Также СМИ-иноагентами признали правозащитную организацию «Апология», Владимира Милова, социолога Бориса Кагарлицкого, Михаила Климарева, Леонида Гозмана, Наталью Баранову и Дениса Константинова.
Ранее сегодня Минюст исключил из реестра четверых участников движения «Голос» (признано НКО-иноагентом и ликвидировано по решению суда) Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.
29 апреля министерство впервые исключило кого-либо из реестра: в этот день лишились статуса СМИ-иноагента также участники «Голоса» Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина.