Минюст признал иноагентами Соболь и Моргенштерна

Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь. В реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна.