Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четверых человек

Все четверо были признаны СМИ-иноагентами в сентябре 2021 г. и на тот момент были участниками движения по наблюдению за выборами «Голос» (признано НКО-иноагентом). В тот день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов 20 участников «Голоса».