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Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четверых человек

Ведомости

Министерство юстиции 6 мая исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина, говорится на сайте Минюста.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — пояснили в министерстве.

Все четверо были признаны СМИ-иноагентами в сентябре 2021 г. и на тот момент были участниками движения по наблюдению за выборами «Голос» (признано НКО-иноагентом). В тот день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов 20 участников «Голоса».

Движение «Голос» было основано в 2000 г., в 2013 г. признано НКО-иноагентом, а в 2016 г. было ликвидировано решением Пресненского суда Москвы по иску Минюста. После этого движение продолжило работу как незарегистрированная организация.

29 апреля Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, которые также были представителями «Голоса». В тот день такое решение было принято впервые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных