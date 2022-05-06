Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четверых человек
Министерство юстиции 6 мая исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина, говорится на сайте Минюста.
«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — пояснили в министерстве.
Все четверо были признаны СМИ-иноагентами в сентябре 2021 г. и на тот момент были участниками движения по наблюдению за выборами «Голос» (признано НКО-иноагентом). В тот день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов 20 участников «Голоса».
Движение «Голос» было основано в 2000 г., в 2013 г. признано НКО-иноагентом, а в 2016 г. было ликвидировано решением Пресненского суда Москвы по иску Минюста. После этого движение продолжило работу как незарегистрированная организация.
29 апреля Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, которые также были представителями «Голоса». В тот день такое решение было принято впервые.