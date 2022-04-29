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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Ведомости

Минюст впервые сократил список СМИ-иноагентов, исключив из него эксперта по выборам, члена совета движения «Голос» (признано НКО-иноагентом) Аркадия Любарева и другую сотрудницу организации Людмилу Кузьмину, следует из данных реестра.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — сообщила пресс-служба министерства. Всего в реестре СМИ-иногентов остались 150 фигурантов.

Ранее сегодня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил рассмотреть законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в июне 2022 г.

Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами: ими могут быть признаны любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.

Ранее по теме: Законопроект об иноагентах внесен в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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