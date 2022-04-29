Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами: ими могут быть признаны любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.