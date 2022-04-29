Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек
Минюст впервые сократил список СМИ-иноагентов, исключив из него эксперта по выборам, члена совета движения «Голос» (признано НКО-иноагентом) Аркадия Любарева и другую сотрудницу организации Людмилу Кузьмину, следует из данных реестра.
«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — сообщила пресс-служба министерства. Всего в реестре СМИ-иногентов остались 150 фигурантов.
Ранее сегодня комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил рассмотреть законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в июне 2022 г.
Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами: ими могут быть признаны любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.