Обобщающий закон об иноагентах могут рассмотреть уже в июне
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил рассмотреть законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в июне 2022 г., сообщили в пресс-службе комитета.
Совету Думы рекомендовано направить его в комитеты, комиссии и фракции, а также президенту, Совету Федерации, правительству, Счетной палате и Общественной палате для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Срок для их представления — 30 мая, предлагаемый срок подготовки к рассмотрению в первом чтении – июнь 2022 г.
Проект закона, который будет регулировать институт иноагентов в России, внесен в Госдуму 25 апреля. По мнению авторов, он должен будет «актуализировать» и «консолидировать» положения действующих законов.
Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами: ими могут быть признаны любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.
В новый реестр, который будет единым для физлиц, СМИ, НКО и незарегистрированных объединений, попадут и аффилированные с иноагентом лица, в том числе и бывшие сотрудники. Оказавшимся «под иностранным влиянием» будет запрещена преподавательская, просветительская и воспитательная деятельность.