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Политика

Обобщающий закон об иноагентах могут рассмотреть уже в июне

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил рассмотреть законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в июне 2022 г., сообщили в пресс-службе комитета.

Совету Думы рекомендовано направить его в комитеты, комиссии и фракции, а также президенту, Совету Федерации, правительству, Счетной палате и Общественной палате для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Срок для их представления — 30 мая, предлагаемый срок подготовки к рассмотрению в первом чтении – июнь 2022 г.

Проект закона, который будет регулировать институт иноагентов в России, внесен в Госдуму 25 апреля. По мнению авторов, он должен будет «актуализировать» и «консолидировать» положения действующих законов.

Законопроект расширяет круг лиц, которые могут быть признаны иноагентами: ими могут быть признаны любые лица, которые находятся «под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России», распространяют «для неограниченного круга лиц» сообщения либо финансируют эти виды деятельности.

В новый реестр, который будет единым для физлиц, СМИ, НКО и незарегистрированных объединений, попадут и аффилированные с иноагентом лица, в том числе и бывшие сотрудники. Оказавшимся «под иностранным влиянием» будет запрещена преподавательская, просветительская и воспитательная деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных