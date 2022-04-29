Обобщающий закон об иноагентах могут рассмотреть уже в июне

Совету Думы рекомендовано направить его в комитеты, комиссии и фракции, а также президенту, Совету Федерации, правительству, Счетной палате и Общественной палате для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Срок для их представления — 30 мая, предлагаемый срок подготовки к рассмотрению в первом чтении – июнь 2022 г.