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Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской в Москве и Петербурге

Ведомости

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

«Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

В конце мая Белоцерковская была заочно арестована. 16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.

Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

В начале июня суд арестовал недвижимость Невзорова на берегу Финского залива. Как поясняли в суде, арест — это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса Невзорову назначат штраф. Сам Невзоров в Telegram-канале подтверждал эту информацию. С середины марта журналист находится за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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