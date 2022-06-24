Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской в Москве и Петербурге
Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
«Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, принадлежащее Белоцерковской, а именно на машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге», — пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
В конце мая Белоцерковская была заочно арестована. 16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.
Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.
В начале июня суд арестовал недвижимость Невзорова на берегу Финского залива. Как поясняли в суде, арест — это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса Невзорову назначат штраф. Сам Невзоров в Telegram-канале подтверждал эту информацию. С середины марта журналист находится за пределами России.