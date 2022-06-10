Суд арестовал недвижимость Невзорова на берегу Финского залива

Сам Невзоров в Telegram-канале подтвердил, что его дом арестовали. «Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», — отметил он. Невзоров добавил, что потери для него очень болезненны, однако «он знал, на что идет».