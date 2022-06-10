Суд арестовал недвижимость Невзорова на берегу Финского залива
Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова (признан СМИ-иноагентом), заочно арестованного по делу о фейках о российской армии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Арест был наложен в середине мая.
Арест — это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса Невзорову назначат штраф, рассказали в суде.
Сам Невзоров в Telegram-канале подтвердил, что его дом арестовали. «Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», — отметил он. Невзоров добавил, что потери для него очень болезненны, однако «он знал, на что идет».
Telegram-канал Mash сообщил, что дача Невзорова с особняком, хозяйственными постройками и конюшней оценивается в 7,8 млн руб. Участок находится на берегу Финского залива.
22 апреля Минюст внес Невзорова в список СМИ-иноагентов. Месяцем ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт и аккаунт в «ВКонтакте». С середины марта Невзоров находится за границей.
СКР возбудил против журналиста уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило в розыск. В начале июня стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.