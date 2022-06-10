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Суд арестовал недвижимость Невзорова на берегу Финского залива

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова (признан СМИ-иноагентом), заочно арестованного по делу о фейках о российской армии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Арест был наложен в середине мая.

Арест — это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса Невзорову назначат штраф, рассказали в суде.

Сам Невзоров в Telegram-канале подтвердил, что его дом арестовали. «Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много», — отметил он. Невзоров добавил, что потери для него очень болезненны, однако «он знал, на что идет». 

Telegram-канал Mash сообщил, что дача Невзорова с особняком, хозяйственными постройками и конюшней оценивается в 7,8 млн руб. Участок находится на берегу Финского залива.

22 апреля Минюст внес Невзорова в список СМИ-иноагентов. Месяцем ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт и аккаунт в «ВКонтакте». С середины марта Невзоров находится за границей. 

СКР возбудил против журналиста уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста, а МВД объявило в розыск. В начале июня стало известно, что Невзоров получил украинское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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