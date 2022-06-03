Невзоров получил гражданство Украины за «выдающиеся заслуги»

В начале мая МВД объявило Невзорова в розыск. СКР возбудил против него уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста.