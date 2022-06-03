Невзоров получил гражданство Украины за «выдающиеся заслуги»
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому журналисту Александру Невзорову (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.
«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — написал Геращенко на своей странице в Facebook (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Невзорова признали иностранным агентом 22 апреля. За месяц до этого Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт, а также его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». С середины марта журналист находится за пределами России.
В начале мая МВД объявило Невзорова в розыск. СКР возбудил против него уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста.