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Общество

Невзоров получил гражданство Украины за «выдающиеся заслуги»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство российскому журналисту Александру Невзорову (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

«Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной», — написал Геращенко на своей странице в Facebook (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). 

Невзорова признали иностранным агентом 22 апреля. За месяц до этого Роскомнадзор заблокировал на территории России его сайт, а также его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». С середины марта журналист находится за пределами России.

В начале мая МВД объявило Невзорова в розыск. СКР возбудил против него уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Как утверждает следствие, Невзоров 9 марта опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе». После этого суд заочно арестовал журналиста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных