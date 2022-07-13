Суд арестовал Яшина по делу о фейках о российской армии
Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3), сообщили «РИА Новости».
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Яшина меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья.
Ранее сегодня адвокат Яшина Мария Эйсмонт сообщила, что следствие предъявило Яшину обвинение в дискредитации российской армии. Яшин вину не признал. Его защита утверждает, что политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил о событиях в Буче.
В конце июня Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что он начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
Яшина ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам полиции. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации российских Вооруженных сил, из которых три дошло до суда.
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