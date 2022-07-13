Суд арестовал Яшина по делу о фейках о российской армии

В конце июня Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что он начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».