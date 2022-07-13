Яшину предъявили обвинение в дискредитации российской армии
Следствие предъявило муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину обвинение в дискредитации российской армии, передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Марию Эйсмонт.
«Следствие предъявило обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал», — отметила Эйсмонт. По словам адвоката, следователь намерен просить суд об аресте Яшина, заседание запланировано на вторую половину дня. В суд ходатайство пока не поступило. По этой статье политику грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.
Защита Яшина утверждает, что политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил о событиях в Буче.
В конце июня Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что Яшин начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».
Яшина ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам полиции. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации российских Вооруженных сил, из которых три дошло до суда.
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