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Общество

Яшину предъявили обвинение в дискредитации российской армии

Ведомости

Следствие предъявило муниципальному депутату по Красносельскому району Илье Яшину обвинение в дискредитации российской армии, передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Марию Эйсмонт. 

«Следствие предъявило обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал», — отметила Эйсмонт. По словам адвоката, следователь намерен просить суд об аресте Яшина, заседание запланировано на вторую половину дня. В суд ходатайство пока не поступило. По этой статье политику грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

Защита Яшина утверждает, что политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил о событиях в Буче. 

В конце июня Хамовнический суд Москвы отправил Яшина под арест на 15 суток за неповиновение требованиям полиции. Как пояснил политик, в рапорте полиции утверждается, что Яшин начал оскорблять троих подошедших к нему в парке у Новодевичьего монастыря сотрудников правопорядка и провоцировал их на конфликт. После этого он был задержан по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Яшина ранее неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам полиции. В мае полиция составила на него четыре административных дела о дискредитации российских Вооруженных сил, из которых три дошло до суда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных