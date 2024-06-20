МВД объявило в розыск экс-ведущую телеканала «Россия-1» Фариду Курбангалееву
Бывшая телеведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1», журналистка Фарида Курбангалеева объявлена в розыск, следует из базы Министерства внутренних дел РФ. Росфинмониторинг также внес ее имя в перечень террористов и экстремистов.
Курбангалееву ищут по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно и что стало поводом для возбуждения дела, – не уточняется. Возле фамилии журналистки в перечне Росфинмониторинга стоит «звездочка», которой ведомство обозначает причастность гражданина к терроризму. В своем Telegram-канале Курбангалеева предположила, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения специальной военной операции на Украине.
Курбангалеева работала на российском телевидении с 1998 г. С «Россией-1» сотрудничала в качестве журналистки и ведущей с 2007 по 2014 г. Она также руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в 2013-2017 гг. Начиная с 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.
17 июня стало известно, что МВД России возбудило уголовное дело против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в России), которая неоднократно критиковала проведение спецоперации на Украине. На прошлой неделе она также была объявлена в розыск. Лазаревой вменяется ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.