МВД объявило в розыск экс-ведущую телеканала «Россия-1» Фариду Курбангалееву

Курбангалееву ищут по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно и что стало поводом для возбуждения дела, – не уточняется. Возле фамилии журналистки в перечне Росфинмониторинга стоит «звездочка», которой ведомство обозначает причастность гражданина к терроризму. В своем Telegram-канале Курбангалеева предположила, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения специальной военной операции на Украине.