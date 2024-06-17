МВД возбудило уголовное дело против Татьяны Лазаревой
МВД России возбудило уголовное дело против телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в России). Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.
Уголовное дело 17 мая возбуждено по ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.
13 июня из базы МВД РФ стало известно, что Лазарева объявлена в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении шла речь, не уточнялось.
17 апреля на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания телеведущей на оправдание и пропаганду терроризма. Письмо в прокуратуру Ямпольская направила 3 апреля. По ее мнению, Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Ямпольская допустила, что высказывания актрисы можно считать оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено наказание по ст. 205.2 УК РФ.
Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России признал телеведущую иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.