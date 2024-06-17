МВД возбудило уголовное дело против Татьяны Лазаревой

17 апреля на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания телеведущей на оправдание и пропаганду терроризма. Письмо в прокуратуру Ямпольская направила 3 апреля. По ее мнению, Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Ямпольская допустила, что высказывания актрисы можно считать оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено наказание по ст. 205.2 УК РФ.