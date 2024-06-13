МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву
Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД РФ.
В карточке говорится, что Лазареву разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.
17 апреля на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма.
Письмо в прокуратуру Ямпольская направила 3 апреля. По ее мнению, Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Ямпольская допустила, что высказывания телеведущей можно считать оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено наказание по ст. 205.2 УК РФ.
Татьяна Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России признал телеведущую иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.