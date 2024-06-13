МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву

Письмо в прокуратуру Ямпольская направила 3 апреля. По ее мнению, Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Ямпольская допустила, что высказывания телеведущей можно считать оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено наказание по ст. 205.2 УК РФ.