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МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву

Ведомости

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в России) объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД РФ.

В карточке говорится, что Лазареву разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

17 апреля на тот момент председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы после ее обращения проверит высказывания Лазаревой на оправдание и пропаганду терроризма. 

Письмо в прокуратуру Ямпольская направила 3 апреля. По ее мнению, Лазарева «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Ямпольская допустила, что высказывания телеведущей можно считать оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено наказание по ст. 205.2 УК РФ. 

Татьяна Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России признал телеведущую иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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