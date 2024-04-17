Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой
Прокуратура Москвы проверит высказывания бывшей российской телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в РФ) на оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.
Поводом для проверки стало обращение Ямпольской. Депутат опубликовала ответ Генпрокуратуры РФ на ее обращение по поводу высказываний бывшей телеведущей.
«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», – говорится в документе.
3 апреля депутат опубликовала в своем Telegram-канале письмо, которое она направила генпрокурору РФ Игорю Краснову. В обращении Ямпольская сообщила, что в Telegram-каналах распространилось интервью Лазаревой, которая «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Парламентарий попросила генпрокурора организовать проверку и оценить высказывания иноагента «на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством РФ».
По мнению Ямпольской, высказывания Лазаревой могут считаться публичным оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено уголовное наказание по ст. 205.2 УК РФ.
Татьяна Лазарева была включена в перечень физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.