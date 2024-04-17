Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой

3 апреля депутат опубликовала в своем Telegram-канале письмо, которое она направила генпрокурору РФ Игорю Краснову. В обращении Ямпольская сообщила, что в Telegram-каналах распространилось интервью Лазаревой, которая «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Парламентарий попросила генпрокурора организовать проверку и оценить высказывания иноагента «на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством РФ».