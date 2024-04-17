/ Общество

Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой

Ведомости

Прокуратура Москвы проверит высказывания бывшей российской телеведущей и актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом в РФ) на оправдание и пропаганду терроризма. Об этом сообщается  в Telegram-канале председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

Поводом для проверки стало обращение Ямпольской. Депутат опубликовала ответ Генпрокуратуры РФ на ее обращение по поводу высказываний бывшей телеведущей.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», – говорится в документе.

3 апреля депутат опубликовала в своем Telegram-канале письмо, которое она направила генпрокурору РФ Игорю Краснову. В обращении Ямпольская сообщила, что в Telegram-каналах распространилось интервью Лазаревой, которая «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города». Парламентарий попросила генпрокурора организовать проверку и оценить высказывания иноагента «на предмет наличия состава уголовного преступления в соответствии с законодательством РФ».

По мнению Ямпольской, высказывания Лазаревой могут считаться публичным оправданием или пропагандой терроризма, за которые предусмотрено уголовное наказание по ст. 205.2 УК РФ.

Татьяна Лазарева была включена в перечень физлиц-иноагентов 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных