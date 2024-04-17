/ Общество

Росфинмониторинг внес мужа экс-директора «Новой Голландии» в перечень террористов

Ведомости

Росфинмониторинг включил Николая Конашенка, мyжа экс-директора «Новой Голландии» Рoксаны Шатуновской, в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте службы.

«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г. р., г. Ленинград», – указано в перечне объявленных террористами и экстремистами физических лиц.

27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Конашенка по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он пробудет под стражей до 25 мая. Поводом для уголовного дела стал пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о теракте в «Крокус сити холле», оправдывающий, по данным следствия, теракт. Конашенку грозит до семи лет лишения свободы.

«Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что Конашенок был задержан в «Пулково» 25 марта. Он хотел улететь из России за рубеж. В пресс-службе ГУ МВД рассказали РБК, что Конашенка доставили в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователи СК России по Санкт-Петербургу предъявили Конашенку обвинение, вину он не признал.

Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась из-за поста мужа. В организации подчеркнули, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к проекту.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных