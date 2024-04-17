Росфинмониторинг внес мужа экс-директора «Новой Голландии» в перечень террористов

27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Конашенка по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он пробудет под стражей до 25 мая. Поводом для уголовного дела стал пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о теракте в «Крокус сити холле», оправдывающий, по данным следствия, теракт. Конашенку грозит до семи лет лишения свободы.