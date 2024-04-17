Росфинмониторинг внес мужа экс-директора «Новой Голландии» в перечень террористов
Росфинмониторинг включил Николая Конашенка, мyжа экс-директора «Новой Голландии» Рoксаны Шатуновской, в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте службы.
«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 г. р., г. Ленинград», – указано в перечне объявленных террористами и экстремистами физических лиц.
27 марта Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Конашенка по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он пробудет под стражей до 25 мая. Поводом для уголовного дела стал пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о теракте в «Крокус сити холле», оправдывающий, по данным следствия, теракт. Конашенку грозит до семи лет лишения свободы.
«Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что Конашенок был задержан в «Пулково» 25 марта. Он хотел улететь из России за рубеж. В пресс-службе ГУ МВД рассказали РБК, что Конашенка доставили в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователи СК России по Санкт-Петербургу предъявили Конашенку обвинение, вину он не признал.
Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась из-за поста мужа. В организации подчеркнули, что Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к проекту.
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.