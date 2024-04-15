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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук включили в перечень террористов

Ведомости

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении «романтический образ террориста», чтобы он стал более «интересным и привлекательным для девушек и женщин».

При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Обвиняемые с выводами следствия не согласны. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокаты неоднократно просили суд освободить обвиняемых из-под стражи, поскольку никаких оснований содержать женщин в СИЗО нет. У Беркович на иждивении двое детей, нуждающихся в особенном уходе.

6 марта Счетная палата РФ подготовила рекомендации по новым мерам поддержки женщин. Одна из рекомендаций – рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Юстиция» задач гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в отношении содержания подследственных и осужденных женщин, в том числе имеющих детей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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