Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук включили в перечень террористов
Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении «романтический образ террориста», чтобы он стал более «интересным и привлекательным для девушек и женщин».
При этом ранее в 2022 г. постановка получила премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
Обвиняемые с выводами следствия не согласны. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Адвокаты неоднократно просили суд освободить обвиняемых из-под стражи, поскольку никаких оснований содержать женщин в СИЗО нет. У Беркович на иждивении двое детей, нуждающихся в особенном уходе.
6 марта Счетная палата РФ подготовила рекомендации по новым мерам поддержки женщин. Одна из рекомендаций – рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Юстиция» задач гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в отношении содержания подследственных и осужденных женщин, в том числе имеющих детей.