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Дума рассмотрит инициативу о запрете иноагентам вести общественный контроль

Это ограничение является одной из инициатив по изменению законодательства об Общественной палате
Екатерина Щербинина

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в закон об Общественной палате (ОП) РФ, палатах субъектов и общественном контроле. Изменения, в частности, предполагают запрет на участие в этой деятельности иностранных агентов, а также на членство в указанных организациях граждан других государств. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен группой парламентариев по инициативе депутата Госдумы Ольги Занко («Единая Россия»). Документ разработан совместно с ОП РФ. Авторы поясняют, что целью новых поправок является совершенствование деятельности общественников таким образом, чтобы обеспечить сохранение и популяризацию «традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты РФ и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства», – говорится в пояснительной записке.

В случае принятия проекта, организации-иноагенты также больше не смогут выдвигать кандидатов в общественные палаты.

Еще одно нововведение – увеличение числа членов ОП РФ до 178 человек. При этом срок полномочий общественника от палаты субъекта будет ограничен сроком его полномочий в соответствующей регпалате.

Кроме того, теперь при формировании ОП РФ конкурс будет объявляться по 15 направлениям (ранее по 14), в каждом из которых будут определены три кандидата. Таким образом, в Общественной палате станет больше представителей от некоммерческих организаций. За ОП РФ также закрепляется утверждение типового Кодекса этики члена Общественного совета и типового положения о его деятельности.

«Наша задача построить систему институтов общественного контроля, отвечающих современным реалиям и устремлениям нашего государства», – прокомментировала Занко в своем Telegram-канале.

Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил, что «в тексте отображены давно назревшие изменения, касающиеся деятельности общественных палат и общественных советов», передает пресс-служба палаты.

ОП РФ была сформирована в 2005 г. Это консультативно-совещательный орган, который обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России. Сейчас она состоит из 172 членов, представляющих три равнозначные группы: это 40 граждан, утвержденных в прошлом году указом президента РФ Владимира Путина, 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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