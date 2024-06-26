Дума рассмотрит инициативу о запрете иноагентам вести общественный контроль

Кроме того, теперь при формировании ОП РФ конкурс будет объявляться по 15 направлениям (ранее по 14), в каждом из которых будут определены три кандидата. Таким образом, в Общественной палате станет больше представителей от некоммерческих организаций. За ОП РФ также закрепляется утверждение типового Кодекса этики члена Общественного совета и типового положения о его деятельности.