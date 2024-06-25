Госдума вернула Верховному суду поправки в УК об уголовном проступке

Ничего эпохального в идее уголовного проступка не было, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Не очень понятно, что это такое. Это не административное правонарушение, не преступление. В других юрисдикциях, где нет такого понятия, как административные правонарушения, там все такие правонарушения относятся к уголовным и подразделяются по степени тяжести – и там такая концепция понятна. А где найти место проступку у нас, не очень понятно», – говорит адвокат. По его словам, единственной причиной введения могло быть облегчение нагрузки судей, поскольку это более простые процедуры в связи с тем, что последствия не такие серьезные, как у судимости. «Поэтому никаких перемен ни от его введения, ни от его невведения не случилось бы. Сейчас скорее другой важный вопрос: где та грань преступного и непреступного, правильно определенная степень общественной опасности, чтобы какое-то деяние называть уголовно наказуемым? Здесь накопилось много вопросов, но они не решаются», – добавляет Клювгант.