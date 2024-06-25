Госдума вернула Верховному суду поправки в УК об уголовном проступке

Госдума вернула Верховному суду поправки в УК об уголовном проступкеЗаконопроект, инициатором которого был Вячеслав Лебедев, несколько лет лежал в нижней палате парламента
Совет Госдумы 24 июня решил вернуть законопроект об уголовном проступке авторам инициативы, т. е. Верховному суду (ВС). Это следует из повестки заседания совета нижней палаты парламента, обратили внимание «Ведомости». В решении комитета Госдумы по госстроительству говорится, что законопроект возвращается ВС, поскольку инициатива суда предполагает изменение ст. 76.1 Уголовного кодекса (УК), которая уже утратила силу. А ст. 114 регламента Госдумы позволяет вернуть законопроект в таком случае его инициатору.
Проект закона об уголовном проступке был внесен ВС в Госдуму 15 февраля 2021 г. Но с того момента он лежал в Госдуме без движения. В мае 2023 г. после встречи теперь уже покойного председателя ВС Вячеслава Лебедева (умер 24 февраля 2024 г.) с президентом Владимиром Путиным комитет по госстроительству направлял законопроект в рассылку для получения отзывов. Но в итоге законопроект так и не был рассмотрен даже в первом чтении. Нынешний возврат законопроекта авторам собеседник «Ведомостей», близкий к суду, связывает со сменой председателя ВС.
Инициатива предполагает введение в УК новой статьи 15.1 «Уголовный проступок». Им ВС предложил считать в первую очередь совершенное впервые преступление небольшой тяжести, за которое УК не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. К категории уголовного проступка предлагается отнести 112 составов, в том числе 53 состава преступлений в сфере экономики. С учетом статистических данных о судимости за 2019 г. категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в этой сфере, следовало из пояснительной записки.
Обсуждение же уголовного проступка длится уже долгие годы. В 2017 г. ВС на своем пленуме утвердил проект поправок. Этот законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Но в октябре 2020 г. суд сам отозвал его из нижней палаты. Тогда правительство дало отрицательный отзыв на законопроект.
В отзыве говорилось, что введение уголовного проступка не согласуется со ст. 52 Конституции, поскольку не учитывает интересы потерпевших. Но в 2021 г. в Госдуму была внесена новая версия законопроекта. В отзыве Белого дома на перевнесенный ВС законопроект говорилось, что идея, направленная на гуманизацию уголовного законодательства, является актуальной, но законопроект требует доработки.
Профессор МГУ Леонид Головко называет законопроект об уголовном проступке неудачной инициативой и считает, что надо приветствовать возвращение его ВС. «То, что в некоторых правопорядках называется уголовным проступком, у нас есть – и называется административным правонарушением. Поэтому, зачем нам вторые правонарушения в виде проступков, совершенно не понятно. Это неудачное копирование иностранного опыта», – говорит он. По его словам, там, где вводятся проступки, это означает не только смягчение ответственности за уголовные преступления, но и усиление ответственности за административные правонарушения.
«Если сейчас есть основания смягчить ответственность по каким-то статьям УК, то нужно их декриминализировать и переводить в административные правонарушения», – подчеркивает Головко. «Если какое-то наказание считается тяжелым для УК, его можно перенести в Кодекс об административных правонарушениях. Поэтому уголовный проступок – это просто лишнее понятие. Все-таки право – это очень консервативная сфера, таким и должно оставаться», – согласен и адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, за преступления всегда можно дать наказание ниже низшего, кроме того, существует возможность замены наказания, хотя это редко встречается, добавляет он: «Гуманизация законодательства все-таки невозможна без гуманизации практики».
Ничего эпохального в идее уголовного проступка не было, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Не очень понятно, что это такое. Это не административное правонарушение, не преступление. В других юрисдикциях, где нет такого понятия, как административные правонарушения, там все такие правонарушения относятся к уголовным и подразделяются по степени тяжести – и там такая концепция понятна. А где найти место проступку у нас, не очень понятно», – говорит адвокат. По его словам, единственной причиной введения могло быть облегчение нагрузки судей, поскольку это более простые процедуры в связи с тем, что последствия не такие серьезные, как у судимости. «Поэтому никаких перемен ни от его введения, ни от его невведения не случилось бы. Сейчас скорее другой важный вопрос: где та грань преступного и непреступного, правильно определенная степень общественной опасности, чтобы какое-то деяние называть уголовно наказуемым? Здесь накопилось много вопросов, но они не решаются», – добавляет Клювгант.