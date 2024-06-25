Госдума в первом чтении поддержала проект о порядке оборота книг иноагентов

Среди авторов законопроекта – депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Ямпольская и Александр Шолохов, а также депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Елена Драпеко. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что книги иноагентов, размещенные в общедоступных библиотеках, «позиционируют авторов, деятельность которых направлена против безопасности России». Туда же относится литература авторства лиц, которые признаны на территории РФ террористами и экстремистами. Из-за этого возникла необходимость ограничить доступ к таким книгам.