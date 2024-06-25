Госдума в первом чтении поддержала проект о порядке оборота книг иноагентов
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Это следует из думской базы.
Среди авторов законопроекта – депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Ямпольская и Александр Шолохов, а также депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Елена Драпеко. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что книги иноагентов, размещенные в общедоступных библиотеках, «позиционируют авторов, деятельность которых направлена против безопасности России». Туда же относится литература авторства лиц, которые признаны на территории РФ террористами и экстремистами. Из-за этого возникла необходимость ограничить доступ к таким книгам.
Законопроект также предложил урегулировать ситуацию с библиотечными фондами новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как отмечается в пояснительной записке, библиотеки «укомплектованы украинской пропагандистской литературой и книгами, героизирующими националистов и предателей». К ним тоже необходимо ограничить доступ.
Законопроект внесли в Госдуму 27 марта. Спустя месяц стало известно, что правительство России поддержало при условии доработки проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Согласно документу, за особенности предоставления и размещения литературы будет отвечать Министерство культуры. Сейчас книги авторства иноагентов и лиц, признанных террористами и экстремистами на территории РФ, размещаются в свободном доступе.