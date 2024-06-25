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Госдума в первом чтении поддержала проект о порядке оборота книг иноагентов

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который ограничивает доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Это следует из думской базы.

Среди авторов законопроекта – депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Ямпольская и Александр Шолохов, а также депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Елена Драпеко. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что книги иноагентов, размещенные в общедоступных библиотеках, «позиционируют авторов, деятельность которых направлена против безопасности России». Туда же относится литература авторства лиц, которые признаны на территории РФ террористами и экстремистами. Из-за этого возникла необходимость ограничить доступ к таким книгам.

Законопроект также предложил урегулировать ситуацию с библиотечными фондами новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как отмечается в пояснительной записке, библиотеки «укомплектованы украинской пропагандистской литературой и книгами, героизирующими националистов и предателей». К ним тоже необходимо ограничить доступ.

Законопроект внесли в Госдуму 27 марта. Спустя месяц стало известно, что правительство России поддержало при условии доработки проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Согласно документу, за особенности предоставления и размещения литературы будет отвечать Министерство культуры. Сейчас книги авторства иноагентов и лиц, признанных террористами и экстремистами на территории РФ, размещаются в свободном доступе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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