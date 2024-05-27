Правительство России поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов
Правительство России поддержало при условии доработки проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Это следует из копии проекта, с которой ознакомились «РИА Новости».
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», – сказано в документе.
27 марта в Госдуму внесли законопроект об ограничении в библиотеках доступа к книгам, которые написаны иностранными агентами. Согласно законопроекту, за Министерством культуры закрепится право утверждать «особенности предоставления и размещения» (правила) «документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов». Сейчас они, по утверждению авторов в пояснительной записке, размещаются свободно.
Порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне также будет установлен Минкультом.