Правительство России поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов

27 марта в Госдуму внесли законопроект об ограничении в библиотеках доступа к книгам, которые написаны иностранными агентами. Согласно законопроекту, за Министерством культуры закрепится право утверждать «особенности предоставления и размещения» (правила) «документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов». Сейчас они, по утверждению авторов в пояснительной записке, размещаются свободно.