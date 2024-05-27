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Правительство России поддержало проект о порядке оборота книг иноагентов

Ведомости

Правительство России поддержало при условии доработки проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в библиотеках. Это следует из копии проекта, с которой ознакомились «РИА Новости».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», – сказано в документе.

27 марта в Госдуму внесли законопроект об ограничении в библиотеках доступа к книгам, которые написаны иностранными агентами. Согласно законопроекту, за Министерством культуры закрепится право утверждать «особенности предоставления и размещения» (правила) «документов, авторами которых являются иноагенты либо лица, включенные в перечень террористов и экстремистов». Сейчас они, по утверждению авторов в пояснительной записке, размещаются свободно.

Порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне также будет установлен Минкультом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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