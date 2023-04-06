Кто вошел в состав Общественной палаты по президентской квоте

Общественная палата последние пять-десять лет пребывает в забвении, отмечает политолог Александр Немцев. Институт потерял былую активность, и существует запрос на то, чтобы его активизировать, считает он. «Они [члены ОП] сейчас не влияют ни на что: ни на [бюджетные] гранты, ни на общественную повестку. Это стало почетной синекурой», – сказал Немцев «Ведомостям».