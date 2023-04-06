Кто вошел в состав Общественной палаты по президентской квоте

Кто вошел в состав Общественной палаты по президентской квотеСписок обновился на четверть, среди новичков – писатель Сергей Лукьяненко
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты (ОП) РФ. 10 из них впервые вошли в состав палаты, уточняется в Telegram-канале ОП.
Среди новичков «президентского списка» – заместитель главного редактора МИЦ «Известия» Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, скрипач Петр Лундстрем, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.
Новым членом ОП стал и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор романов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Спектр», «Чистовик», «Геном» и др. В феврале 2022 г. он подписал обращение писателей России в поддержку спецоперации.
Также в состав ОП вошел глава представительства Буддийской традиционной Сангхи в Москве Дид Хамбо Лама Дашиним Содномдоржиев. Свои места в президентском списке сохранили председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
Сохранили свое членство в палате певица Диана Гурцкая, сыровар Олег Сирота, российский врач-кардиохирург Лео Бокерия, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, гроссмейстер России Сергей Карякин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Покинут ОП, в частности, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Госдумы от «Единой России» Артем Метелев, профессор НИУ ВШЭ, писатель Максим Кронгауз, глава Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.
Путин предложил включенным в список деятелям совместно с делегатами от общественных палат субъектов РФ приступить к формированию ОП в полном составе.
ОП РФ была сформирована в 2005 г. Это консультативно-совещательный орган, который обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений, НКО, органов госвласти и местного самоуправления России. Предыдущий состав палаты был сформирован в 2020 г.
Срок полномочий одного состава – три года. По президентской квоте в палату входят 40 человек, 43 человека — от общероссийских общественных объединений и по одному человеку от общественных палат всех регионов. Таким образом, после включения в состав России новых регионов, в ней будет 172 члена.
От общественных объединений и НКО кандидаты в ОП будут представлены ко второй половине июня, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь палаты Виктория Краснопевцева. «По регионам уже идет процесс: 87 человек от регионов утверждены включая (ДНР и ЛНР. – "Ведомости"), а осенью добавятся от Херсона и Запорожья, так как там пока нет палат», – пояснила она.
Общественная палата последние пять-десять лет пребывает в забвении, отмечает политолог Александр Немцев. Институт потерял былую активность, и существует запрос на то, чтобы его активизировать, считает он. «Они [члены ОП] сейчас не влияют ни на что: ни на [бюджетные] гранты, ни на общественную повестку. Это стало почетной синекурой», – сказал Немцев «Ведомостям».