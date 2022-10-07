Сергей Лукьяненко: «Читатели спрашивают: как там Антон Городецкий?»Писатель-фантаст – о своем новом романе, продолжении саги о Дозорах и будущих экранизациях
В продажу поступил новый роман Сергея Лукьяненко «Лето волонтера» – незапланированное продолжение трилогии об Измененных. Цикл – состоящий из книг «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго», «Месяц за Рубиконом» – рассказывает об альтернативном будущем, в котором стали явью самые страшные кошмары – от глобальной эпидемии до нашествия инопланетян. Но жизнь продолжается: люди смогли адаптироваться даже к апокалипсису. Общий тираж тетралогии, по данным группы «Эксмо-АСТ», на сегодня уже превышает 100 000 экземпляров.
Лукьяненко – самый популярный российский фантаст. С 1996 г. было продано более 9 млн его книг. Главным бестселлером писателя остается роман «Ночной дозор», впервые опубликованный еще в 1998 г., который разошелся тиражом более 400 000 экземпляров.