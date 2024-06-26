Суд в Москве заочно арестовал экс-ведущую «России-1» Курбангалееву
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву, объявленную в международный розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Журналистку обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).
Суд постановил, что Курбангалеева пробудет под стражей два месяца с момента ее экстрадиции в Россию, либо задержания на территории РФ.
26 июня сообщалось, что Следственный комитет России просил суд о заочном аресте бывшей ведущей «России-1». Ее имя было внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
20 июня МВД объявило Курбангалееву в розыск. Журналистка высказывала предположения, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения спецоперации.
Курбангалеева сотрудничала с «Россией-1» в качестве журналистки и ведущей с 2007 по 2014 г. В 2013-2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.