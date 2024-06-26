СК попросил заочно арестовать экс-ведущую телеканала «Россия-1» Курбангалееву

Курбангалеева работала на российском телевидении с 1998 г. С «Россией-1» сотрудничала в качестве журналистки и ведущей с 2007 по 2014 г. Она также руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в 2013-2017 гг. Начиная с 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.