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СК попросил заочно арестовать экс-ведущую телеканала «Россия-1» Курбангалееву

Ведомости

Следственный комитет РФ просит Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовать бывшую телеведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» журналистку Фариду Курбангалееву, следует из карточки суда.

Курбангалеева обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма).

20 июня МВД объявило журналистку в розыск. Курбангалееву искали по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно и что стало поводом для возбуждения дела, – не уточнялось. Возле фамилии телеведущей в перечне Росфинмониторинга стояла «звездочка», которой ведомство обозначает причастность гражданина к терроризму.

Курбангалеева предположила, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения спецоперации.

Курбангалеева работала на российском телевидении с 1998 г. С «Россией-1» сотрудничала в качестве журналистки и ведущей с 2007 по 2014 г. Она также руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в 2013-2017 гг. Начиная с 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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