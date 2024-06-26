СК попросил заочно арестовать экс-ведущую телеканала «Россия-1» Курбангалееву
Следственный комитет РФ просит Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовать бывшую телеведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» журналистку Фариду Курбангалееву, следует из карточки суда.
Курбангалеева обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма).
20 июня МВД объявило журналистку в розыск. Курбангалееву искали по статье Уголовного кодекса РФ, по какой именно и что стало поводом для возбуждения дела, – не уточнялось. Возле фамилии телеведущей в перечне Росфинмониторинга стояла «звездочка», которой ведомство обозначает причастность гражданина к терроризму.
Курбангалеева предположила, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения спецоперации.
Курбангалеева работала на российском телевидении с 1998 г. С «Россией-1» сотрудничала в качестве журналистки и ведущей с 2007 по 2014 г. Она также руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в 2013-2017 гг. Начиная с 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.