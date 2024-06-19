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Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России), следует из перечня ведомства.

В перечень террористов и экстремистов также включено военизированное формирование «Грузинский национальный легион».

17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма) против Лазаревой. 13 июня из базы МВД РФ стало известно, что телеведущая объявлена в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении шла речь, не уточнялось.

Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России признал актрису иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.

14 июня Южный окружной военный суд признал террористической организацией «Грузинский национальный легион», участвующий в боевых действиях на стороне Украины.

По данным Центра общественных связей ФСБ, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Члены террористической организации причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам российских военнослужащих РФ и убийствам мирного населения. Деятельность легиона запрещена на территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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