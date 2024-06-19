Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России), следует из перечня ведомства.
В перечень террористов и экстремистов также включено военизированное формирование «Грузинский национальный легион».
17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма) против Лазаревой. 13 июня из базы МВД РФ стало известно, что телеведущая объявлена в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении шла речь, не уточнялось.
Лазарева живет в Испании. Она неоднократно критиковала проведение спецоперации России на Украине. Минюст России признал актрису иноагентом 22 июля 2022 г. В октябре 2022 г. Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение о включении Лазаревой в реестр иноагентов, отклонив ее иск.
14 июня Южный окружной военный суд признал террористической организацией «Грузинский национальный легион», участвующий в боевых действиях на стороне Украины.
По данным Центра общественных связей ФСБ, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Члены террористической организации причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам российских военнослужащих РФ и убийствам мирного населения. Деятельность легиона запрещена на территории РФ.