Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в список террористов и экстремистов

17 июня депутат Госдумы Андрей Альшевских сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ (публичный призыв или оправдание терроризма) против Лазаревой. 13 июня из базы МВД РФ стало известно, что телеведущая объявлена в розыск по уголовной статье. О каком именно преступлении шла речь, не уточнялось.