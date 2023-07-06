Захарова объяснила закрытие Англо-американской школы в Москве
Руководство «Англо-американской школы Москвы» (ААШ; организация признана иноагентом на территории РФ), которая занималась пропагандой нетрадиционных отношений в том числе среди несовершеннолетних россиян, приняло решение закрыть учебное заведение вместо устранения правонарушений. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера о закрытии ААШ.
«В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов. При этом ААШ предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями, а вслед за приостановкой Тушинским районным судом в марте текущего года функционирования школы на 90 дней для устранения правонарушений попросту объявила о ее закрытии», – сказала она.
Захарова напомнила, что в «Англо-американской школе» учились дети российских граждан, экспатов и дипломатов из третьих стран, а не только дети сотрудников посольства, как это обычно бывает. При этом обучение для некоторых учеников было платным, в связи с этим в 2021 г. школа начала работать как автономная некоммерческая организация (АНО).
30 июня Минюст России внес в реестр иноагентов певца Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, «Англо-американскую школу Москвы» и два юрлица. После этого руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер осудил решение российских властей и сообщил, что внесение школы в реестр иноагентов «стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть "Англо-американскую школу"».
«Англо-американская школа Москвы» приостановила свою деятельность на 90 суток после проверки прокуратуры 28 февраля. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы 2 апреля. Прокуратура выяснила, что в школе не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения «международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с законом «Об образовании». Кроме того, нарушением положения правительства о лицензировании сочли то, что школа допустила к осуществлению образовательной деятельности по программе дополнительного образования педагогических работников без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.