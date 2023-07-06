Захарова объяснила закрытие Англо-американской школы в Москве

Захарова напомнила, что в «Англо-американской школе» учились дети российских граждан, экспатов и дипломатов из третьих стран, а не только дети сотрудников посольства, как это обычно бывает. При этом обучение для некоторых учеников было платным, в связи с этим в 2021 г. школа начала работать как автономная некоммерческая организация (АНО).