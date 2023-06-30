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Общество

Гребенщиков и Караулов внесены в реестр иноагентов Минюста

Ведомости

Певец Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов включены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции, следует из материалов ведомства.

«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении Минюста.

Караулов же, по данным министерства, помогал распространять материалы иноагентов, которые содержали в том числе ложные сведения о политике России. Также он получал поддержку от иностранных источников и проживает за границей.

Ведомство внесло в реестр еще несколько человек, а также три юридических лица: организацию «Англо-американская школа Москвы», которая занималась пропагандой ЛГБТ, издания Sota и «Бумага» в том числе за распространение недостоверной информации. 

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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