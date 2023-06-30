Гребенщиков и Караулов внесены в реестр иноагентов Минюста
Певец Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов включены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции, следует из материалов ведомства.
«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении Минюста.
Караулов же, по данным министерства, помогал распространять материалы иноагентов, которые содержали в том числе ложные сведения о политике России. Также он получал поддержку от иностранных источников и проживает за границей.
Ведомство внесло в реестр еще несколько человек, а также три юридических лица: организацию «Англо-американская школа Москвы», которая занималась пропагандой ЛГБТ, издания Sota и «Бумага» в том числе за распространение недостоверной информации.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.