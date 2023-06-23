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Минюст признал иноагентами доцента МГУ Лобанова и предпринимателя Невзлина

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Минюст России внес в реестр иноагентов доцента механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаила Лобанова и бывшего вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина. Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего реестр иноагентов пополнили семь человек. Среди них — депутат Мосгордумы Евгений Ступин, оппозиционный политик и бывший депутат муниципального совета Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталий Боварь, научный журналист Илья Колмановский, юрист Александр Белик и экс-глава пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Роберт Латыпов.

Реестр иноагентов также пополнили две организации – «Движение сознательных отказчиков» за распространение недостоверной информации о действиях властей и центр «Действие» за ЛГБТ-пропаганду и распространение материалов иноагентов. 

Уточняется, что Лобанов и Невзлин принимали участие в создании материалов иноагентов и выступали против спецоперации. Помимо этого Невзлин также поддерживал ВСУ. Белик, Боварь, Невзлин и Колмановский сейчас живут за пределами России. Последний признан иноагентом за финансирование организаций, оказывающих поддержку ВСУ, а также за отождествление России с террористическим государством.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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