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Минюст внес в реестр иноагентов Шлосберга и фонд «Свободная Якутия»

Ведомости

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов политиком Львом Шлосбергом и фондом «Свободная Якутия», следует из обновленных данных ведомства.

В перечне также оказались экономист Сергей Алексашенко, режиссер Виталий Манский, журналистка Светлана Прокопьева, магаданский информационный портал «Весьма» и журналистка Юлия Парамонова.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.

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В конце апреля в Госдуму был внесен так называемый законопроект «о третьих лицах». Он предписывает учитывать при взаимодействии с иноагентами официально установленные для них ограничения, которые описаны в ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (среди них – пребывание во власти, преподавательская деятельность, госфинансирование и др.). В случае нарушения этого требования Минюст может вынести предупреждение за «содействие», за ним следует штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных