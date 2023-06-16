Минюст внес в реестр иноагентов Шлосберга и фонд «Свободная Якутия»
Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов политиком Львом Шлосбергом и фондом «Свободная Якутия», следует из обновленных данных ведомства.
В перечне также оказались экономист Сергей Алексашенко, режиссер Виталий Манский, журналистка Светлана Прокопьева, магаданский информационный портал «Весьма» и журналистка Юлия Парамонова.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса. Сейчас в перечне находятся свыше 600 физлиц и организаций.
В конце апреля в Госдуму был внесен так называемый законопроект «о третьих лицах». Он предписывает учитывать при взаимодействии с иноагентами официально установленные для них ограничения, которые описаны в ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (среди них – пребывание во власти, преподавательская деятельность, госфинансирование и др.). В случае нарушения этого требования Минюст может вынести предупреждение за «содействие», за ним следует штраф.