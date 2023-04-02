Суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на три месяца
По данным издания, надзорное ведомство провело проверку учреждения 28 февраля. Прокуратура выяснила, что в школе не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения «международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с ФЗ № 273.
Кроме того, нарушением положения правительства № 1490 о лицензировании сочли то, что школа допустила к осуществлению образовательной деятельности по программе дополнительного образования педагогических работников без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.
Англо-американская школа Москвы работала «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)», заявили в прокуратуре. Как следует из постановления суда, защита указывала на отсутствие состава правонарушения, а руководство организации заявило, что школой «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований».
Англо-американская школа Москвы было основана в 1949 г. Она предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В школе обучаются около 1200 человек, в том числе дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.