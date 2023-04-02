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Суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы на три месяца

Ведомости

Работу Англо-американской школы Москвы приостановили по решению суда на 90 суток после проверки прокуратуры, сообщили РБК в пресс-службе Тушинского районного суда столицы. Организацию признали виновной в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России.

По данным издания, надзорное ведомство провело проверку учреждения 28 февраля. Прокуратура выяснила, что в школе не разработаны реализуемые дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения «международного бакалавриата» и образовательных стандартов Common Core State Standart в соответствии с ФЗ № 273.

Кроме того, нарушением положения правительства № 1490 о лицензировании сочли то, что школа допустила к осуществлению образовательной деятельности по программе дополнительного образования педагогических работников без документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.  

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Англо-американская школа Москвы работала «с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии)», заявили в прокуратуре. Как следует из постановления суда, защита указывала на отсутствие состава правонарушения, а руководство организации заявило, что школой «предприняты действия, направленные на выполнение лицензионных требований».

Англо-американская школа Москвы было основана в 1949 г. Она предлагает международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В школе обучаются около 1200 человек, в том числе дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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