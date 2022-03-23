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МИД РФ вручил послу США ноту о выдворении дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало старшего дипломата дипмиссии США в Москве и вручило ему ноту с перечнем сотрудников американской дипмиссии, которые объявлены персонами нон грата и выдворяются из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — говорится в сообщении.

В МИДе заявили американскому дипломату, что любые «враждебные действия» Вашингтона в отношении России встретят «решительный и адекватный ответ».

28 февраля российский представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при ООН. Позже постоянный представитель США в ООН Ричард Миллс заявил, что эти лица вели деятельность, которая якобы «не соответствует их обязательствам и работе дипломатов». Дипломатов попросили покинуть США, чтобы они «не вредили национальной безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных