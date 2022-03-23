МИД РФ вручил послу США ноту о выдворении дипломатов

28 февраля российский представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при ООН. Позже постоянный представитель США в ООН Ричард Миллс заявил, что эти лица вели деятельность, которая якобы «не соответствует их обязательствам и работе дипломатов». Дипломатов попросили покинуть США, чтобы они «не вредили национальной безопасности».