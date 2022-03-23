МИД РФ вручил послу США ноту о выдворении дипломатов
Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало старшего дипломата дипмиссии США в Москве и вручило ему ноту с перечнем сотрудников американской дипмиссии, которые объявлены персонами нон грата и выдворяются из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — говорится в сообщении.
В МИДе заявили американскому дипломату, что любые «враждебные действия» Вашингтона в отношении России встретят «решительный и адекватный ответ».
28 февраля российский представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили персонами нон грата 12 сотрудников российского представительства при ООН. Позже постоянный представитель США в ООН Ричард Миллс заявил, что эти лица вели деятельность, которая якобы «не соответствует их обязательствам и работе дипломатов». Дипломатов попросили покинуть США, чтобы они «не вредили национальной безопасности».