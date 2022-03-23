В Польше потребовали выслать 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

18 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата и также дало им 72 часа, чтобы покинуть страну. Помимо этого Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге. В свою очередь через четыре дня после начала российской военной операции на Украине 12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата в США.