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В Польше потребовали выслать 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Ведомости

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Дипломатов подозревают в шпионаже.

По мнению представителя ведомства, они работали под дипломатическим прикрытием в интересах России. «Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — пояснил Жарин (цитата по «РИА Новости»).

18 марта Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. В эстонском МИДе сочли деятельность сотрудников посольства противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Латвийская сторона объяснила такое решение «знаком солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, заявил, что выдворение российских дипломатов «осуществляется как скоординированная акция стран Балтии».

18 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата и также дало им 72 часа, чтобы покинуть страну. Помимо этого Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге. В свою очередь через четыре дня после начала российской военной операции на Украине 12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных