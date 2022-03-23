В Польше потребовали выслать 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) потребовало выслать 45 российских дипломатов из-за деятельности, несовместимой с их статусом, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Дипломатов подозревают в шпионаже.
По мнению представителя ведомства, они работали под дипломатическим прикрытием в интересах России. «Это лица, которые работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши. В этом списке, который был передан в министерство иностранных дел, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, с ними сотрудничающие», — пояснил Жарин (цитата по «РИА Новости»).
18 марта Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. В эстонском МИДе сочли деятельность сотрудников посольства противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Латвийская сторона объяснила такое решение «знаком солидарности с Украиной в ее борьбе против неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России». Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, заявил, что выдворение российских дипломатов «осуществляется как скоординированная акция стран Балтии».
18 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило 10 российских дипломатов персонами нон грата и также дало им 72 часа, чтобы покинуть страну. Помимо этого Европарламент принял решение запретить российским и белорусским дипломатам и госслужащим входить в резиденции парламента в Брюсселе и Страсбурге. В свою очередь через четыре дня после начала российской военной операции на Украине 12 российских дипломатов при ООН объявили персонами нон грата в США.