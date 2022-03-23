Шольц призвал учитывать обратный эффект от санкций в отношении России
Необходимо учитывать обратный эффект от санкций в отношении России на страны, которые их ввели; такой эффект должен быть «преодолимым», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее власти ФРГ неоднократно выступали против отказа от импорта энергоносителей из России, однако не исключили, что при негативном развитии событий такое решение может быть принято.
«Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).
По словам канцлера, Европа и ее партнеры приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились в отношении такой большой страны. Ограничения влияют на экономическое развитие России, а их последствия будут еще более драматичными, отметил Шольц. Он добавил, что все страны-члены ЕС разделяют долгосрочную цель снижения зависимости Европейского союза от импорта российских нефти, газа и угля. »Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из РФ) в некотором смысле проявится автоматически», - подчеркнул он.
7 марта Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся. Также 8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская компания Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. В Вашингтоне при этом понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Байден объяснил военной операцией России на Украине.