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В ЕС разошлись во мнениях относительно отказа от российской нефти

Эмбарго может затронуть менее трети поставок из РФ, считают аналитики
Матвей Катков Глеб Мишутин
Возможно, Европе придется покупать нефть по краткосрочным контрактам по цене, которая может быть вдвое выше текущих котировок / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Евросоюз (ЕС) может запретить импорт российской нефти из-за военных действий на Украине. Об этом 21 марта сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, инициативу по отказу от российских энергоносителей изучали в понедельник министры иностранных дел ЕС. «Мы рассмотрим, какие еще санкции можем ввести, особенно в сфере энергетики», – подчеркнул Боррель. Позднее его слова подтвердил министр иностранных дел Словении Анже Логар.

Вопрос поставок российских энергоносителей обсуждается ЕС в рамках уже пятого пакета санкций. По словам источников Reuters, особенно активно за нефтяное эмбарго выступают страны Балтии, в частности Литва. В то же время Германия «предостерегает своих европейских коллег» от принятия быстрых решений по данному вопросу, указывая на высокие цены на энергоносители.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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