В ЕС разошлись во мнениях относительно отказа от российской нефти

Евросоюз (ЕС) может запретить импорт российской нефти из-за военных действий на Украине. Об этом 21 марта сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, инициативу по отказу от российских энергоносителей изучали в понедельник министры иностранных дел ЕС. «Мы рассмотрим, какие еще санкции можем ввести, особенно в сфере энергетики», – подчеркнул Боррель. Позднее его слова подтвердил министр иностранных дел Словении Анже Логар.