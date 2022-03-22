В ЕС разошлись во мнениях относительно отказа от российской нефти

В ЕС разошлись во мнениях относительно отказа от российской нефтиЭмбарго может затронуть менее трети поставок из РФ, считают аналитики
Евросоюз (ЕС) может запретить импорт российской нефти из-за военных действий на Украине. Об этом 21 марта сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, инициативу по отказу от российских энергоносителей изучали в понедельник министры иностранных дел ЕС. «Мы рассмотрим, какие еще санкции можем ввести, особенно в сфере энергетики», – подчеркнул Боррель. Позднее его слова подтвердил министр иностранных дел Словении Анже Логар.
Вопрос поставок российских энергоносителей обсуждается ЕС в рамках уже пятого пакета санкций. По словам источников Reuters, особенно активно за нефтяное эмбарго выступают страны Балтии, в частности Литва. В то же время Германия «предостерегает своих европейских коллег» от принятия быстрых решений по данному вопросу, указывая на высокие цены на энергоносители.