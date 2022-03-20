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Быстро заместить российскую нефть на мировом рынке не получится

У Ирана, Венесуэлы, Саудовской Аравии и ОПЕК свои интересы
Матвей Катков Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

США после начала в конце февраля специальной военной операции России на Украине (СВО) поставили своей целью вытеснить нашу страну с мирового рынка нефти. Белый дом начал с введения эмбарго на поставки российской нефти на американский рынок. Затем Вашингтон предпринял попытки нарастить добычу в США, в странах ОПЕК, в первую очередь арабских, а также инициировал переговоры о снятии санкций с крупных нефтяных держав – Венесуэлы и Ирана. Рост добычи в этих странах должен заместить экспорт из России, а также охладить рынок нефти, цены на котором остаются высокими.

По данным Росстата, в 2021 г. в России было добыто 524 млн т нефти и газового конденсата, а экспортировано 230 млн т (44% от всей добычи). При этом на нефть пришлось 22,4% от всего российского экспорта, 41,3% – от всего экспорта топливно-энергетических товаров. В 2020 г. эти показатели составляли, по данным ФТС, 21,5 и 43,3% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных