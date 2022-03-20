Быстро заместить российскую нефть на мировом рынке не получится

Быстро заместить российскую нефть на мировом рынке не получитсяУ Ирана, Венесуэлы, Саудовской Аравии и ОПЕК свои интересы
США после начала в конце февраля специальной военной операции России на Украине (СВО) поставили своей целью вытеснить нашу страну с мирового рынка нефти. Белый дом начал с введения эмбарго на поставки российской нефти на американский рынок. Затем Вашингтон предпринял попытки нарастить добычу в США, в странах ОПЕК, в первую очередь арабских, а также инициировал переговоры о снятии санкций с крупных нефтяных держав – Венесуэлы и Ирана. Рост добычи в этих странах должен заместить экспорт из России, а также охладить рынок нефти, цены на котором остаются высокими.
По данным Росстата, в 2021 г. в России было добыто 524 млн т нефти и газового конденсата, а экспортировано 230 млн т (44% от всей добычи). При этом на нефть пришлось 22,4% от всего российского экспорта, 41,3% – от всего экспорта топливно-энергетических товаров. В 2020 г. эти показатели составляли, по данным ФТС, 21,5 и 43,3% соответственно.