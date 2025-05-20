СК возбудил уголовное дело в отношении основательницы «Медузы» Галины Тимченко
Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении основательницы «Медузы» (организация признана нежелательной на территории РФ и признана иноагентом) Галины Тимченко (признана иноагентом) за организацию деятельности нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.
Она подозревается по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до шести лет.
По данным следствия, в сентябре 2024 г. и в марте 2025 г. Тимченко опубликовала видеозаписи, предназначенные для формирования протестных настроений и вовлечения граждан в деятельность нежелательной организации.
Сейчас следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко в розыск.
30 августа 2024 г. Минюст России внес Тимченко в реестр иноагентов. В ведомстве тогда пояснили, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине.
Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.