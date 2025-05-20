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СК возбудил уголовное дело в отношении основательницы «Медузы» Галины Тимченко

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении основательницы «Медузы» (организация признана нежелательной на территории РФ и признана иноагентом) Галины Тимченко (признана иноагентом) за организацию деятельности нежелательной иностранной организации. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

Она подозревается по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до шести лет.

По данным следствия, в сентябре 2024 г. и в марте 2025 г. Тимченко опубликовала видеозаписи, предназначенные для формирования протестных настроений и вовлечения граждан в деятельность нежелательной организации.

Сейчас следствие рассматривает вопрос об объявлении Тимченко в розыск.

30 августа 2024 г. Минюст России внес Тимченко в реестр иноагентов. В ведомстве тогда пояснили, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине.

Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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