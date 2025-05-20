СК возбудил уголовное дело в отношении основательницы «Медузы» Галины Тимченко

30 августа 2024 г. Минюст России внес Тимченко в реестр иноагентов. В ведомстве тогда пояснили, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине.