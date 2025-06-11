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МВД объявило в розыск основательницу «Медузы» Галину Тимченко

Ведомости

МВД России объявило в розыск основательницу издания «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается иноагентом) Галину Тимченко (считается в России иноагентом). Об этом свидетельствует база ведомства.

В карточке говорится, что основанием для розыска стало разбирательство по статье УК РФ. При этом конкретная статья не указана.

20 мая Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении Тимченко. Она подозревается по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, в сентябре 2024 г. и в марте 2025 г. Тимченко опубликовала видеоролики, которые предназначены для формирования протестных настроений и вовлечения граждан в деятельность нежелательной организации. Уточнялось, что ведомство рассматривает вопрос о объявлении ее в розыск.

В августе 2024 г. Минюст России включил Тимченко в реестр иностранных агентов. Как пояснили в ведомстве, она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и выступала против российской спецоперации на Украине. Кроме того, Тимченко является соучредителем и гендиректором интернет-источника, включенного в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она проживает за рубежом.

В январе 2023 г. Генеральная прокуратура объявила деятельность «Медузы» нежелательной на территории России. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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