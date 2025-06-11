МВД объявило в розыск основательницу «Медузы» Галину Тимченко
МВД России объявило в розыск основательницу издания «Медуза» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается иноагентом) Галину Тимченко
В карточке говорится, что основанием для розыска стало разбирательство по статье УК РФ. При этом конкретная статья не указана.
20 мая Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении Тимченко. Она подозревается по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до шести лет.
По версии следствия, в сентябре 2024 г. и в марте 2025 г. Тимченко опубликовала видеоролики, которые предназначены для формирования протестных настроений и вовлечения граждан в деятельность нежелательной организации. Уточнялось, что ведомство рассматривает вопрос о объявлении ее в розыск.
В августе 2024 г. Минюст России включил Тимченко в реестр иностранных агентов. Как пояснили в ведомстве, она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и выступала против российской спецоперации на Украине. Кроме того, Тимченко является соучредителем и гендиректором интернет-источника, включенного в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она проживает за рубежом.
В январе 2023 г. Генеральная прокуратура объявила деятельность «Медузы» нежелательной на территории России. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.