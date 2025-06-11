МВД объявило в розыск основательницу «Медузы» Галину Тимченко

В августе 2024 г. Минюст России включил Тимченко в реестр иностранных агентов. Как пояснили в ведомстве, она участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и выступала против российской спецоперации на Украине. Кроме того, Тимченко является соучредителем и гендиректором интернет-источника, включенного в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она проживает за рубежом.