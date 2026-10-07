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Гребенщикова оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова (считается в России иноагентом) на 15 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Гребенщикова виновным по ст. 20.33 КоАП РФ. Основанием для административного дела стало видеоинтервью музыканта, опубликованное на YouTube-канале «Медузы» (организация признана нежелательной на территории РФ).

В январе 2023 г. Генпрокуратура признала деятельность Medusa Project (организация признана нежелательной на территории РФ) нежелательной на территории России. В ведомстве заявляли, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. До этого, в апреле 2021 г., Минюст включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов.

Гребенщиков был включен в реестр иностранных агентов в июне 2023 г. Минюст объяснял это в том числе его выступлениями против спецоперации и поддержкой со стороны иностранных источников. В марте 2026 г. стало известно, что музыкант получил гражданство Великобритании.

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