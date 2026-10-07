Гребенщикова оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова
Суд признал Гребенщикова виновным по ст. 20.33 КоАП РФ. Основанием для административного дела стало видеоинтервью музыканта, опубликованное на YouTube-канале «Медузы»
В январе 2023 г. Генпрокуратура признала деятельность Medusa Project
Гребенщиков был включен в реестр иностранных агентов в июне 2023 г. Минюст объяснял это в том числе его выступлениями против спецоперации и поддержкой со стороны иностранных источников. В марте 2026 г. стало известно, что музыкант получил гражданство Великобритании.