Гребенщикова оштрафовали за участие в деятельности нежелательной организации

Гребенщиков был включен в реестр иностранных агентов в июне 2023 г. Минюст объяснял это в том числе его выступлениями против спецоперации и поддержкой со стороны иностранных источников. В марте 2026 г. стало известно, что музыкант получил гражданство Великобритании.