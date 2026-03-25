Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании

Гребенщиков был признан иногантом в России в июне 2023 г. В Минюсте отмечали, что певец «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против спецоперации на Украине. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников.