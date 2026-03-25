Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании
В декабре 2022 г. Гребенщиков вместе с супругой Ириной учредил в Великобритании компанию BG Plus LLP, указав в документах российское гражданство. Однако 16 марта 2026 г. в реестр были поданы изменения: в двух уведомлениях говорится, что оба владельца теперь являются гражданами Великобритании.
Гребенщиков был признан иногантом в России в июне 2023 г. В Минюсте отмечали, что певец «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против спецоперации на Украине. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников.