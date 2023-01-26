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Генпрокуратура признала деятельность «Медузы» нежелательной в России

Ведомости

Деятельность Medusa Project («Медуза», внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что деятельность «Медузы» несет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Уточняется, что данные об организации Генпрокуратура направила в Минюст для внесения ее в соответствующий перечень.

В апреле 2021 г. Минюст включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов. После начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту издания.

«Медуза» стала не первым СМИ, чью деятельность признали нежелательной в РФ. В июле 2021 г. Минюст включил в список «Проект медиа», а несколько журналистов издания были признаны иноагентами. Спустя год в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, попали Bellingcat и The Insider. Оба издания также находятся в реестре СМИ-иноагентов.

Ранее, 23 января, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова). В ведомстве также указали на угрозу безопасности РФ со стороны организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных