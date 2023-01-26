Генпрокуратура признала деятельность «Медузы» нежелательной в России
Деятельность Medusa Project («Медуза», внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что деятельность «Медузы» несет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Уточняется, что данные об организации Генпрокуратура направила в Минюст для внесения ее в соответствующий перечень.
В апреле 2021 г. Минюст включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов. После начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту издания.
«Медуза» стала не первым СМИ, чью деятельность признали нежелательной в РФ. В июле 2021 г. Минюст включил в список «Проект медиа», а несколько журналистов издания были признаны иноагентами. Спустя год в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, попали Bellingcat и The Insider. Оба издания также находятся в реестре СМИ-иноагентов.
Ранее, 23 января, Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова). В ведомстве также указали на угрозу безопасности РФ со стороны организации.