Генпрокуратура признала деятельность «Медузы» нежелательной в России

«Медуза» стала не первым СМИ, чью деятельность признали нежелательной в РФ. В июле 2021 г. Минюст включил в список «Проект медиа», а несколько журналистов издания были признаны иноагентами. Спустя год в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, попали Bellingcat и The Insider. Оба издания также находятся в реестре СМИ-иноагентов.