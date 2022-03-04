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Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» и «Радио Свобода»

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры, сообщил «Интерфакс».

В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».

3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию. В тот же день гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила о временном прекращении работы телеканала.

Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

В день начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны использовать информацию и данные официальных российских источников при освещении событий на Украине. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ранее по теме: Телеканал «Дождь» объявил о временном прекращении работы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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