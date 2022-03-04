Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» и «Радио Свобода»
Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры, сообщил «Интерфакс».
В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».
3 марта совет директоров «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию. В тот же день гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила о временном прекращении работы телеканала.
Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
В день начала спецоперации России на Украине Роскомнадзор заявил, что российские СМИ обязаны использовать информацию и данные официальных российских источников при освещении событий на Украине. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.