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Генпрокуратура признала деятельность Фонда Андрея Сахарова нежелательной в РФ

Ведомости

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность Фонда Андрея Сахарова, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США», – говорится в сообщении.

Как следует из заявления, деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Генпрокуратура также направила данные об организации в Минюст для внесения в соответствующий перечень.

На сайте организации сказано, что фонд стремится сохранить наследие советского физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира за 1975 г., диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.

В декабре 2022 г. генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции». Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. 11 января текущего года Министерство юстиции РФ внесло данную организацию в перечень нежелательных на территории страны.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою пресс-службу сообщил, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Youtube и рассмотреть вопрос о признании нежелательной в РФ американской компании Google (владеет Youtube).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных