Генпрокуратура признала деятельность Фонда Андрея Сахарова нежелательной в РФ
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность Фонда Андрея Сахарова, сообщается на сайте ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США», – говорится в сообщении.
Как следует из заявления, деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Генпрокуратура также направила данные об организации в Минюст для внесения в соответствующий перечень.
На сайте организации сказано, что фонд стремится сохранить наследие советского физика, одного из создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской премии мира за 1975 г., диссидента и правозащитника Андрея Сахарова.
В декабре 2022 г. генпрокуратура признала нежелательным «Русский антивоенный комитет в Швеции». Ведомство подчеркнуло, что данная организация угрожает основам конституционного строя и безопасности России. 11 января текущего года Министерство юстиции РФ внесло данную организацию в перечень нежелательных на территории страны.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через свою пресс-службу сообщил, что обращался в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку Youtube и рассмотреть вопрос о признании нежелательной в РФ американской компании Google (владеет Youtube).