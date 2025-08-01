Южная Корея и США намерены отстаивать цель по денуклеаризации КНДР

28 июля этого года представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бен Сам говорил, что власти Кореи будут продолжать последовательно добиваться примирения и сотрудничества с КНДР. Сестра председателя КНДР Ким Е Чжон заявляла, что страна «не заинтересована ни в какой политике или предложении со стороны Южной Кореи и не будет вести переговоры с Сеулом».