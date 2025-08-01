Южная Корея и США намерены отстаивать цель по денуклеаризации КНДР
Южная Корея и США стремятся к денуклеаризации КНДР. Об этом заявили министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи.
«Министры обязались поддерживать надежную совместную оборонную позицию и твердо отстаивать цель полной денуклеаризации Северной Кореи», – говорится в сообщении.
Стороны согласились продолжать общение и сотрудничество по северокорейским вопросам. Чо Хен и Рубио также обязались укреплять двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
Официально ядерное оружие есть только у пяти стран: России, США, Китая, Великобритании и Франции. Считается, что еще четыре государства (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) обладают им неофициально. В июне 2024 г. глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организации необходимо возобновить контакты с Северной Кореей по вопросам ядерной безопасности.
28 июля этого года представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бен Сам говорил, что власти Кореи будут продолжать последовательно добиваться примирения и сотрудничества с КНДР. Сестра председателя КНДР Ким Е Чжон заявляла, что страна «не заинтересована ни в какой политике или предложении со стороны Южной Кореи и не будет вести переговоры с Сеулом».