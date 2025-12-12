Газета
Политика

Трамп сообщил о переговорах с Москвой и Пекином о денуклеаризации

Ведомости

Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

По его словам, в этом процессе заинтересованы все три стороны.

«Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, – это денуклеаризация вооружений. Я говорю о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

15 ноября Трамп заявлял прессе, что хотел бы провести встречу о денуклеаризации с представителями России и Китая. Он также говорил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания.

30 октября глава Белого дома говорил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.

