Трамп сообщил о переговорах с Москвой и Пекином о денуклеаризации
Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
По его словам, в этом процессе заинтересованы все три стороны.
«Одна из вещей, о которых я говорил с Китаем, – это денуклеаризация вооружений. Я говорю о ядерном оружии. Мы обсуждали это с Китаем, я говорил об этом с Россией», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).
15 ноября Трамп заявлял прессе, что хотел бы провести встречу о денуклеаризации с представителями России и Китая. Он также говорил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания.
30 октября глава Белого дома говорил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.