Трамп хочет обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Американский президент Дональд Трамп хотел бы провести встречу о денуклеаризации с представителями России и Китая. Об этом он заявил журналистам на пути во Флориду.
«Что я хотел бы сделать, так это пойти на денуклеаризацию, другими словами, провести встречу, в первую очередь, с участием трех главных [стран], чтобы сократить ядерное оружие», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Трамп также подтвердил, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания.
Источники CNN накануне сообщили, что высокопоставленные чиновники президентской администрации, отвечающие за энергетику и ядерную сферу, планируют в ближайшие дни встретиться с Белым домом и Советом национальной безопасности, чтобы убедить Трампа отказаться от возобновления испытаний ядерного оружия страны.
Представитель министерства энергетики США Бен Дитдерих при этом опроверг идею о том, что сотрудники агентства будут отговаривать Белый дом от возобновления испытаний. «Администрация Трампа продолжает изучать все варианты, стремясь расширить ядерные испытания на равной основе с другими странами», – сказал Дитдерих.
30 октября Трамп заявил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
Washington Post 31 октября писала, что возобновление ядерных испытаний США может занять годы и обойтись стране в миллионы долларов.