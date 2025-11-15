Трамп хочет обсудить с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов

30 октября Трамп заявил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.