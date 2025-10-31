WP: возобновление ядерных испытаний США может занять годы
Возобновление ядерных испытаний США может занять годы и обойтись стране в миллионы долларов. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на бывший работников испытательного полигона в Неваде.
По их словам, опыт физических испытаний был утрачен, поскольку современные ядерные испытания основаны на компьютерном моделировании и «подкритических» испытаниях, которые прекращаются до запуска физических взрывов.
Бывший исполняющий обязанности первого заместителя администратора национального управления ядерной безопасности минэнерго США (NNSA) Кори Хиндерштейн отметил, что даже простой тест может стоить до $100 млн. «Из того, что я слышал, нам пришлось бы вырыть новую вертикальную шахту, чтобы не мешать другим операциям в Неваде», – добавил он.
По данным газеты, заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний является шагом, «который может отменить глобальное табу на эту практику». WP пишет, что такое заявление американского лидера вызвало недоумение и тревогу у некоторых экспертов. Они утверждают, что физические испытания устарели и придадут импульс вооруженному конфликту.
Газета пишет, что возобновление ядерных испытаний основано на популярном в администрации Трампа аргументе о том, что они необходимы для борьбы с якобы растущей угрозой распространения со стороны РФ, Китая и Северной Кореи.
Трамп заявил, что он дал указание о возобновлении испытаний министерству войны, но ведущую роль возьмет на себя национальное управление ядерной безопасности минэнерго США, отмечает WP. По данным газеты, оно управляет испытательным полигоном в Неваде, где Вашингтон в последний раз провел ядерный испытательный взрыв в сентябре 1992 г.
30 октября Трамп написал в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил о действии международного моратория. Также у России нет данных о том, что кто-то занимается испытаниями. По словам Пескова, если речь идет об испытаниях ракеты «Буревестник», то они не являются ядерными «никоим образом».