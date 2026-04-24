Трамп исключил возможность ядерного удара по Ирану

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп исключил сценарий ядерного удара по Ирану. «Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Почему бы я применял ядерное оружие?» – заявил он, отметив, что это очень глупый вопрос. По словам президента США, «ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому».