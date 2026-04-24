Трамп исключил возможность ядерного удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования ядерного оружия против Ирана. Он также подчеркнул, что такое оружие не должно применяться ни одной страной.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп исключил сценарий ядерного удара по Ирану. «Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Почему бы я применял ядерное оружие?» – заявил он, отметив, что это очень глупый вопрос. По словам президента США, «ядерное оружие никогда не должно быть разрешено применять никому».
До этого американский лидер предупредил Тегеран о сокращающемся времени для заключения соглашения с Вашингтоном. «У меня есть все время мира, а у Ирана – нет. Часики тикают!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США отметил, что Ирану стоит рассмотреть возможность сделки, учитывая сложную ситуацию в стране, усугубляемую блокадой Ормузского пролива. По его словам, «время не на их стороне».