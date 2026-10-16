Трамп сообщил о приостановке продаж боеприпасов союзникам
США временно прекратили продавать боеприпасы союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.
«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», – сказал Трамп.
Трамп также раскритиковал предшественника Джо Байдена за военную помощь Украине без оплаты. По его словам, нынешняя администрация требует от европейских союзников платить за американское оружие. Сроки возобновления поставок Трамп не уточнил.
«Мы получаем рекордное количество ракет для Patriot. Мы получаем рекордное количество ракет «Томагавк». Мы очень быстро восстанавливаемся», – добавил он.
1 июля 2025 г. Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов Украине из-за опасений, что запасы достигли критически низкого уровня. В августе 2026 г. поставки американского оружия Киеву упали почти в пять раз по сравнению со временами Байдена – до $266 млн в месяц.
13 октября 2026 г. The Atlantic сообщило, что США пригрозили прекратить продажу оружия Украине через Европу. Некоторые из окружения Трампа предложили также прекратить обмен разведданными с Киевом.