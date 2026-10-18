Трамп поддержал Нетаньяху за девять дней до выборов в Израиле

Как отмечает Bloomberg, Нетаньяху ведет сложную избирательную кампанию: на его рейтинг влияют войны с Ираном и в Газе, а сам Трамп сейчас менее популярен в Израиле, чем в начале войны с Ираном в феврале. Главный соперник Нетаньяху Гади Айзенкот поблагодарил Трампа за союзническую позицию, но в интервью 12-му каналу сказал: «Только граждане Израиля решат, кто будет следующим премьер-министром».