Трамп поддержал Нетаньяху за девять дней до выборов в Израиле
Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах 27 октября.
«Биби Нетаньяху был сильным, храбрым и блестящим перед лицом мощного противодействия, в том числе исходящего из самого Израиля. Пусть это письмо послужит выражением моей полной и безоговорочной поддержки Биби Нетаньяху в его предстоящей борьбе за переизбрание», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как отмечает Bloomberg, Нетаньяху ведет сложную избирательную кампанию: на его рейтинг влияют войны с Ираном и в Газе, а сам Трамп сейчас менее популярен в Израиле, чем в начале войны с Ираном в феврале. Главный соперник Нетаньяху Гади Айзенкот поблагодарил Трампа за союзническую позицию, но в интервью 12-му каналу сказал: «Только граждане Израиля решат, кто будет следующим премьер-министром».
По данным агентства, президенты США редко вмешиваются в зарубежные выборы публично, но Трамп активно поддерживает лояльных ему лидеров по всему миру. Нынешние выборы в Израиле станут первыми с момента нападения «Хамаса» 7 октября 2023 г., когда погибли 1200 израильтян.
Очередные выборы в кнессет пройдут 27 октября. В Израиле действует система пропорционального представительства: избиратели голосуют не за конкретного кандидата в премьеры, а за партийный список. 120 мандатов в однопалатном парламенте распределяются пропорционально доле голосов, при этом партия должна преодолеть электоральный барьер в 3,25% (около четырех мандатов). В выборах участвуют около 40 зарегистрированных партий, но, по опросам, барьер способны преодолеть лишь 11 из них.
Премьер-министром становится не обязательно лидер победившей партии, а тот, кто сможет сформировать коалицию, располагающую поддержкой большинства депутатов (как правило, это не менее 61 из 120). Ключевая борьба разворачивается между блоком действующего премьера Нетаньяху (партия «Ликуд» и союзные правые и религиозные силы) и оппозиционным блоком во главе с Айзенкотом (партия «Яшар»). В него также входят бывший премьер-министр и председатель партии «Бе-Яхад» Нафтали Беннет, лидер оппозиции и председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид и др.