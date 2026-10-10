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Россиянин Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем

Анна Суслова

22-летний российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщило «РИА Новости».

Корнев проплыл дистанцию за 21,28 секунды. Ранее, в 2024 г., мировой рекорд был установлен швейцарским пловцом Ноэ Понти, который преодолел дистанцию за 21,32 секунды.

Второе место на этапе Кубка мира заняли Теонг Цен Вэй из Сингапура и Айзек Купер из Австралии. Оба пловца преодолели дистанцию за 21,96 секунды.

Кубок мира по плаванию на короткой воде проходит в Ташкенте. Соревнования завершатся 10 октября.

10 октября «Ведомости» писали, что Корнев занял второе место на 50-метровке на спине. Он преодолел дистанцию за 22,29 секунды. Первым пришел южноафриканский пловец Питер Кутзе (22,09 секунды). Он установил мировой рекорд, побив рекорд россиянина Климента Колесникова. Третье место досталось россиянину Павлу Самусенко (22,35).

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